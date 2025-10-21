Семья из Красноярска могла погибнуть от нападения медведя в тайге

В красноярской тайге семья Усольцевых могла стать жертвой медведя. Об этом NEWS.ru сообщил знакомый супругов Константин Усольцев, который считает, что зверь мог напасть, когда родители пытались защитить дочь.

Знакомый семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, предположил, что причиной исчезновения могло стать нападение медведя. По словам Константина Усольцева, семья могла сбиться с тропы и наткнуться на дикого зверя, который выбрал жертвой ребенка.

Он пояснил, что родители, вероятно, пытались спасти дочь, однако силы оказались неравными. Усольцев добавил, что медведи нередко прячут добычу, поэтому поисковикам могло не удаваться найти останки.

Также мужчина не исключил другие версии — семья могла замерзнуть или спрятаться в труднодоступном месте, например, в ущелье. Он отметил, что до последнего надеется на благополучный исход.

По данным местных поисковых служб, поиски семьи в труднопроходимых районах продолжаются. Официальных подтверждений нападения животного пока нет.

