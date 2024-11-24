Супруги из города Набережные Челны признались, что намерены дать имя своему будущему малышу, девочке, имя Орешник, по аналогии с новейшей российской гиперзвуковой ракетой. Об этом в беседе с «Газета.Ru» рассказал глава семейства Владимир Сухов.

Как признался мужчина, он с супругой являются патриотами и с детства прививают своим детям любовь к родине.

«Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника „Орешника“, мы не против и Орешницы. Во имя спасения планеты. Быть добру», — сказал Сухов.

Как пишет издание, сейчас в семье уже 14 детей. Среди них есть дочь со сложным именем Россия-Святосия-Святороссия. Девочка родилась в ноябре прошлого года.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».