Семья из Павловского Посада получила возможность провести газ в свой дом благодаря государственной поддержке

Семья Чернышевых, проживающая в Павловском Посаде, стала бенефициаром программы льготной газификации, что позволило им подключить газовую магистраль к своему загородному дому.

Дмитрий и Наталья, воспитывающие троих сыновей, планировали переехать в собственный дом довольно давно, но финансовая сторона вопроса, связанная с подключением газа, представлялась им серьезным препятствием.

«Когда я только начинал строить дом, я предполагал, что сразу провести газ не получится, поэтому предусмотрел установку двух котлов — электрического и газового. Потом я узнал о программе льготной газификации, и мы подали заявку. Но отопление продолжали готовить под электрический котел, так как в этом году мы твердо решили переехать. А тут — раз, и заявку одобрили, да ещё и все работы сделали бесплатно. Электрический котел мне даже не понадобился! Теперь в июле планируем переезд! Без этой льготы я даже не представляю, когда бы мы смогли подключить газ!» — рассказал Дмитрий Чернышев, глава семьи.

Данная поддержка включает в себя бесплатные работы по подключению газовой сети до границ земельного участка и внутри него, а также предоставление субсидии на приобретение газового оборудования в размере до 80 000 рублей.

Для участия в программе необходимо соответствовать определенным критериям: быть собственником жилого дома и иметь в нем официальную регистрацию.

Подробную информацию о категориях граждан, имеющих право на льготы, и о дополнительных мерах государственной поддержки можно найти на официальных интернет-ресурсах.

Заявку на заключение договора о подключении к газу с учетом предоставленных льгот можно подать на онлайн-платформе Регионального портала газификации.