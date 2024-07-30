Семья из Серпухова победила на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Многодетная православная семья Владимира и Екатерины Зотовых из Серпухова стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В семье Зотовых десять детей. Владимир и Екатерина окончили фортепианный и дирижерско-хоровой факультеты Гнесинского училища. У детей тоже начальное музыкальное образование. У пятерых из них – высшее.

В этом году Подмосковье на конкурсе «Семья года» представляли 115 семей. Из них в финал прошли пять семей.

В общей сложности в регионе проживают более 122 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 363 тысяч детей.