Семья из Воскресенска переедет в квартиру по соцнайму

Двухкомнатная квартира досталась им вне очереди в связи с тяжелым заболеванием одного из детей.

Елена Ариткина состояла вместе со своим сыном на учете граждан в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Причем, она имела право получить его без очереди.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск ]

Сегодня воскресенцам вручили ключи от квартиры — их предоставил глава городского округа. Алексей Малкин отметил, что семьи, которые столкнулись с тяжелой жизненной ситуацией, воспитывая особенных детей, нуждаются в усиленных мерах поддержки.

К слову, в новом жилье Ариткиных уже сделан ремонт. Они могут заехать сюда в любое время, ведь здесь есть все необходимое для начала следующего этапа в жизни. Новоселье для этой семьи станет большим праздником. Так пусть родители будут счастливы, а дети — здоровы!