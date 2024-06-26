Семья медсестры из Одинцово переехала из съемной квартиры в собственную

Медсестра смогла приобрести собственную трехкомнатную квартиру в подмосковном Одинцове благодаря участию в региональной программе «Социальной ипотеке». Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Общий стаж участковой медицинской сестры Веры Тикшаевой из ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» составляет 25 лет. Последние годы обладательница сертификата работает вместе с врачом-педиатром. Она отмечает, что маленькие пациенты требуют особого подхода.

«Мне очень нравится работать с детьми. Когда делаем прививки, внутримышечные уколы, стараемся расположить, отвлечь ребенка, чтобы он не переживал», — рассказывает она.

В семье Тикшаевых трое детей. В Одинцове они жили в квартире, предоставленной по социальному найму. Когда коллеги рассказали Вере о региональной жилищной программе, она решила подать документы. Примечательно, что район проживания они менять не стали, поскольку живут там уже почти двадцать лет. В новой квартире уже поменяли обои, покрасили потолки, а также завезли новую мебель.