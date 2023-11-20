Семья Окуловых из Павлово-Посадского округа воспитала более 40 приемных детей
Фото: [пресс-служба администрации Павлово- Посадского г.о.]
В преддверии Дня матери в Павлово-Посадском городском округе рассказали о семье Окуловых, где особого внимания заслуживают и мать, и отец.
Герои сегодняшнего времени Светлана Викторовна и Сергей Николаевич за 40 лет совместной жизни воспитали и выпустили во взрослую жизнь 41 приемного ребенка, имея четверых родных.
Отмечается, что в настоящее время в этой семье растут еще десять приемных детей. Родители никогда не делили детей на чужих и родных, уделяя внимание всем одинаково. При этом у них организованы досуг и совместное ведение хозяйства, а также распределены функции и обязанности.
Приемные родители стараются быть примером во всем, учат детей не впадать в отчаяние и не жалеть себя, а искать правильный выход из сложившейся жизненной ситуации. Светлана Викторовна и Сергей Николаевич поддерживают все инициативы своих приёмных детей, помогают им во всех начинаниях и увлечениях.
Пара является членами клуба приемных родителей в Павлово-Посадском городском округе «Близкие люди». Организовывают мероприятия и праздники для приёмных семей. А председателем этого клуба выступает родная дочь Окуловых.
«Ульяна Сергеевна Вяткина последовала примеру своих родителей. У нее с мужем Александром Александровичем – 9 приемных детей! Ко всем находят подход и нужные слова поддержки. Вот такие удивительные люди живут в Павловском Посаде!», - об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.