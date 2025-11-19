Семья по контракту: в Подмосковье запустили аренду жен и детей за ₽100 тыс. в сутки

В подмосковном сегменте рынка эксклюзивных услуг зафиксирован уникальный феномен — аренда семьи стоимостью до 100 тысяч рублей в сутки. Подробности о столь необычном предложении выяснил REGIONS .

Объявления о подборе «жен, мужей и детей» размещаются на популярных площадках объявлений, где клиентам предлагают актеров из региональных театров для создания видимости семейных отношений.

«Все зависит от запроса. У нас есть база, в которой есть одинокие женщины и мужчины, а также полноценные семьи с родными детьми, которые также обучаются в актерской школе», — рассказала автор объявления Алиса.

Бизнес-модель работает с 2018 года через систему строгого NDA (соглашение о неразглашении), при этом основными заказчиками становятся состоятельные люди, нуждающиеся в создании определенного социального образа.

По словам представительницы сервиса, чаще всего заказывают мероприятия у высокопоставленных людей. Нередко семью нанимают для родственников.

Практика демонстрирует удивительные трансформации — известен случай, когда временная семья стала постоянной после того, как бизнесмен арендовал женщину с детьми для своего партнера.

Однако психолог Илья Ахмедов предупреждает о рисках подобных практик социального камуфляжа. По его словам, разовое использование услуги не является патологией, но регулярная потребность в аренде отношений свидетельствует о проблемах с построением реальных связей.

«В основе такого запроса лежат несколько психологических механизмов. Во-первых, это попытка соответствовать социальным нормам, где наличие семьи воспринимается как показатель зрелости и благополучия. Для людей с высокой социальной тревожностью аренда родственников становится способом снизить напряжение и избежать осуждения. Во-вторых, подобные услуги могут выполнять функцию кратковременной эмоциональной компенсации», — объясняет эксперт.

Впрочем, для актеров это становится источником дополнительного заработка, причем организаторы тщательно подбирают исполнителей под конкретные запросы клиентов.

Ранее сообщалось, что риелтор купил жилье у старушки, находящейся «под влиянием» мошенников.