Старообрядцы и эксперт по выживанию оценили версии исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Эксперт по выживанию Василий Федюнин в интервью aif.ru прокомментировал версию о возможном укрытии пропавшей семьи Усольцевых в охотничьей избушке. Также в беседе с журналистами версии оценили старообрядцы, проживающее в красноярской тайге.

По словам эксперта, в северных районах Красноярского края такие зимовья действительно встречаются каждые 20-30 км вдоль маршрутов, но большинство из них находятся в ветхом состоянии. Для выживания в таких условиях необходимы постоянный запас дров, инструменты и хорошая теплоизоляция помещения. Федюнин отметил, что в подобных избушках редко хранят продукты из-за риска привлечения медведей, а для питания «подножным кормом» требуются специальные знания.

Эксперт выразил сомнение, что семья могла долго скрываться в зимовье: поисковые группы проверили большинство известных избушек в охотничьих угодьях, включая принадлежащие Краслесничеству.



Жители деревни Ярцево в Енисейском районе, где проживают красноярские старообрядцы, поделились своими мыслями. Специалист местной администрации Екатерина Иржакова выразила сомнение, что семья могла добраться до их поселений. Она подчеркнула, что о появлении посторонних в их местности стало бы известно моментально, люди бы шептались.

Сергей (64 года), Ирина (48 лет) и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время похода к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Семья решила отправиться по маршруту «Минская петля» самостоятельно, несмотря на предупреждение о снегопаде. Масштабные поиски с привлечением волонтеров были прекращены 12 октября, штаб свернут. Эксперты сходятся во мнении, что семью следует искать в районе исчезновения, а версии с уходом к староверам или длительным пребыванием в охотничьих избушках маловероятны.

Ранее сообщалось, что семья Усольцевых могла в походе встретить медведя и не пережить нападения.