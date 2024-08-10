Семья военнослужащего из Щелково встретилась с главой округа

Встреча с семьей военнослужащего состоялась спустя месяц после последнего визита. Одним из поводов навестить Калашниковых стал День рождения младшей дочери Арины. В честь праздника глава округа подарил девочке маленького корги. По словам Андрея Булгакова, счастью ребенка не было предела!

Чуть позже Арина с собакой запишется в «Корги-отряд», чтобы помогать другим людям. Но для этого щенку нужно немного подрасти. А пока девочка готовится к учебному году, который начнется для нее в новом корпусе Медвежье Озерской школы №19.

Старший сын участника СВО уже успел поступить в Щелковский колледж. Учиться Кирилл будет бесплатно и на том направлении, которое хотел (сетевое системное администрирование).

Супруга бойца после возвращения мужа переведется старшей медсестрой в Щелково. Повышение квалификации для Нины Борисовны будет как нельзя кстати, ведь в сфере здравоохранения она работает уже свыше 20 лет.

К слову, главу семейства Калашниковых мобилизовали еще два года назад. С того самого момента Администрация городского округа Щелково оказывает им необходимую поддержку. Другие семьи участников СВО тоже не остались без внимания — каждый защитник Родины заслуживает того, чтобы его близкие люди были счастливы!