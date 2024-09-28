Семьям погибших в результате взрыва на заправке в Дагестане вручат по миллиону рублей

Семьи людей, погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане, получат компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом заявил Сергей Меликов, глава республики, сообщило РИА Новости.

«Мы назначили по миллиону рублей каждой семье погибшего», — отметил Меликов на встрече с прессой.

В пятницу, около 17:40 по московскому времени, на АЗС, расположенной на федеральной трассе на окраине Махачкалы, произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Согласно последним данным, среди жертв есть двое детей, а еще 11 человек пострадали.

Как сообщает МЧС России, количество погибших в результате взрыва на автозаправке в Дагестане увеличилось до 13.

Ранее сообщалось, что в Махачкале возле поселка Новый Хушет взорвалась АЗС Plus. На автозаправке произошла детонация колонок. От взрыва ударной волной пробило стену трехэтажного дома около АЗС.