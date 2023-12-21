Семьям пострадавших в зоне СВО детей выплатят единовременные пособия в размере 100 тысяч рублей
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Владимир Путин подписал указ о предоставлении единовременной помощи семьям с детьми, получившими ранения или травмы на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей либо на территориях РФ, прилегающих к зоне боевых действий.
Размер выплаты составит 100 тысяч рублей.
Выплату осуществит Фонд пенсионного и социального страхования РФ по месту нынешнего пребывания ребенка.
Отмечается, что данная выплата не повлияет на предоставление других мер социальной поддержки.