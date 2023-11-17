Семьям участников СВО продолжают оказывать помощь в Мытищах

Так, члены семьи солдат могут рассчитывать на различные меры поддержки: медицинскую, социальную, психологическую, материальную, техническую. Этим занимаются не только в муниципальной администрации, но и в ряде общественных и волонтерских организаций городского округа.

Близкие российских военных из Мытищ, чьи мужья, братья и сыновья сейчас находятся на передовой, могут обратиться в Центр поддержки участников СВО и их семей, к Социальному координатору регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также в штаб Комитета семей воинов Отечества.

Узнать всю подробную информацию о работе организаций можно по телефонам 8-985-858-38-74, 8-925-275-19-73 или по адресу: улица Мира, дом 9, кабинет 2.