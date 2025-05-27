Семьям в Подмосковье рассказали о возможности получить ежемесячную выплату из маткапитала

Семьи Москвы и Подмосковья могут получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до трех лет, мерой соцподдержки уже воспользовались более 38 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Москве и Московской области.

Выплату предоставляют семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе проживания. На данный момент предельный доход на члена семьи для ее назначения в Подмосковье составляет 38 604 рубля. При этом семейные доходы берутся за 12 месяцев, не считая месяца до подачи заявления.

В пресс-службе уточнили, что при расчете доходов будут учитываться заработные платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и отдельные виды денежных компенсаций. Размер поддержки будет равен величине прожиточного минимума на детей, в Подмосковье это 18 723 рубля. Семьи могут подать заявление на выплату из маткапитала можно в течение трех лет со дня рождения ребенка в личном кабинете на госуслугах.

Задать вопросы о мере поддержки можно по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

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