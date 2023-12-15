Семью из Павлово-Посадского городского округа наградили Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова

В Подмосковье наградили многодетных и приемных родителей, чьи дети добились успехов в творчестве и спорте. Награды им вручили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Среди награжденных была и семья Абрамовых из Павлово-Посадского городского округа.

Олег Валерьевич и Ольга Викторовна Абрамовы воспитывают семерых детей. В семье из Павлово-Посадского городского округа все любят музыку: поют, играют на музыкальных инструментах. Еще Абрамовы любят вышивать и рисовать. Дети помогают старшим по хозяйству и, конечно, серьезно учатся.

В администрации Павлово-Посадского городского округа поблагодарили Олега и Ольгу Абрамовых за сохранение семейных традиций и хорошее воспитание детей.

Церемония награждения проходит в Подмосковье с 2018 года.