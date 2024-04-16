Семью из России не пустили на рейс из Стамбула до Мехико

Сотрудники турецкой авиакомпании не пустили семью из России в Мексику, разрешив вылететь только одному члену семьи, имеющему гражданство Германии. Об этом сообщает Life.ru .

По словам главы семьи, в начале апреля он вместе с женой, двумя детьми и собакой породы тойтерьер полетели в отпуск в Мексику через Турцию. Их предупреждали семью о вероятных проблемах с этим перевозчиком, поэтому они подготовили все документы заранее: оплатили отель, оформили электронную визу и страховку. Во Внуково все документы проверили и пожелали хорошего полета, тем не менее в Стамбуле начались проблемы.

Отмечается, что в турецком аэропорту семью не пустили на рейс до столицы Мексики без объяснения причин, разрешив пройти в салон самолета только старшему 22-летнему сыну, поскольку у него имелось немецкое гражданство.

Добавляется, что семье около суток пришлось провести на чемоданах в аэропорту, стараясь выяснить, что делать дальше. В связи с сорванным отпуском они потеряли свыше одного миллиона рублей. Путешественники пытаются разобраться с представителями авиакомпании, однако никаких результатов пока нет.