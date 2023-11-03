Семью мигрантов выдворят из России после драки в школе в Нижнем Новгороде

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, инцидент произошел еще в середине сентября. Причиной послужила сильная личная неприязнь восьмикластика, выходца из семьи мигрантов, к школьнику на класс младше. Ранее последний словесно обидел пятиклассника и старший товарищ решил распустить руки.

Избиение запечатлели на видео другие школьники, выложили ролик в сеть. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. После чего полиция Нижнего Новгорода начала проверку.

«Региональные управления МВД, прокуратура и СК начали проверку по факту случившегося. По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», —сообщили в полиции.

Там добавили, что произошедшее в нижегородской школе находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.