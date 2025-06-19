Съемки фильма «Все мы родом из детства» стартовали в Павловском Посаде

Телеканал «Радуга» начал работу над новым художественным фильмом, получившим название «Все мы родом из детства».

Съемки развернулись в Павловском Посаде, а выход фильма на экраны запланирован на осень 2025 года.

Новый проект является продолжением успешной серии кинокартин, созданных творческой группой телеканала. Ранее команда реализовала фильмы «Волшебный платок» и «Тайна старинных часов», получившие признание на всероссийском уровне.

Как и в предыдущих работах, в съемках принимают участие юные артисты из театральных коллективов округа, в этот раз к ним присоединились профессиональные актеры.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Автор сценария фильма – директор и главный редактор телеканала Анна Суница. По словам создателей, фильм перенесет зрителей в мир детства – время, когда родители молоды, летние каникулы проходят в гостях у бабушки, а каждый день насыщен новыми впечатлениями, первыми переживаниями и настоящей дружбой. Ожидается, что картина создаст атмосферу искренности и тепла.

Значительную поддержку в организации съемочного процесса оказали Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс, Музей поискового клуба «Боец» (Электрогорск) и Музей Советского детства (Сергиев Посад).

В настоящее время съемки находятся в процессе. Премьера фильма запланирована на осень 2025 года.