Семнадцать человек обратились к омбудсмену Подмосковья на личном приеме в июле

Общество

Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО]

Семнадцать человек обратились к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской в рамках личного приема по итогам прошлого месяца.

Граждан волновали вопросы, связанные с реализацией прав на жилище, соцобеспечение, охрану здоровья, судебную защиту, и другие темы.

По словам Фаевской, по большей части вопросов от жителей были приняты письменные обращения. По некоторым вопросам будут направлены ходатайства в профильные ведомства.

«Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», - подчеркнула омбудсмен региона.

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