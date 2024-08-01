Семнадцать человек обратились к омбудсмену Подмосковья на личном приеме в июле
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО]
Семнадцать человек обратились к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской в рамках личного приема по итогам прошлого месяца.
Граждан волновали вопросы, связанные с реализацией прав на жилище, соцобеспечение, охрану здоровья, судебную защиту, и другие темы.
По словам Фаевской, по большей части вопросов от жителей были приняты письменные обращения. По некоторым вопросам будут направлены ходатайства в профильные ведомства.
«Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», - подчеркнула омбудсмен региона.