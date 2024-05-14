Семнадцать километров ЛЭП реконструировали подмосковные энергетики в этом году

Специалисты «Мособлэнерго» с начала текущего года реконструировали уже семнадцать километров ЛЭП в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Благодаря проведенным работам, отметили в ведомстве, качество подачи электроэнергии улучшилось более чем для пятнадцати тысяч человек, которые проживают в МКД и в частных домах. Лидером по данному виду работ стал Красногорск. Там провели реконструкцию 5,2 километра ЛЭП.

Как напомнил министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, программа повышения надежности электроснабжения потребителей в регионе реализуется уже четвертый год. Число муниципалитетов, которые охватывает данная программа, каждый раз увеличивают.

«Для сравнения: в прошлом году работы проводились в двадцати шести округах, в этом — в тридцати трех. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — подчеркнул Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что масштабная модернизация ЖКХ в регионе затронет свыше пяти миллионов жителей.