Семьсот сотрудников компании во Франции массово отравились после рождественского ужина
Фото: [©Доминик Бутен/РИА Новости]
Семьсот сотрудников одной из аэрокосмических организаций Франции получили отравление после рождественского ужина. Об этом сообщает The Guardian.
Уточняется, что всего в мероприятии, прошедшем в одном из городов на западе страны, принимали участие 2,6 тыс. человек.
Добавляется, что в меню присутствовали фуа-гра, морские гребешки, омары и турнедо, на десерт подавали мороженое и шоколадно-ореховый мусс.
Поясняется, что, согласно мнению медиков, причиной массового отравления могли стать наличие кишечной палочки в пище или очень заразный ротавирус.