Семьсот сотрудников компании во Франции массово отравились после рождественского ужина

Семьсот сотрудников одной из аэрокосмических организаций Франции получили отравление после рождественского ужина. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что всего в мероприятии, прошедшем в одном из городов на западе страны, принимали участие 2,6 тыс. человек.

Добавляется, что в меню присутствовали фуа-гра, морские гребешки, омары и турнедо, на десерт подавали мороженое и шоколадно-ореховый мусс.

Поясняется, что, согласно мнению медиков, причиной массового отравления могли стать наличие кишечной палочки в пище или очень заразный ротавирус.