Сенатор Климов: в ЕС по указке НАТО не досматривали иконы со взрывчаткой, отправленные в РФ

Страны Европейского союза получили приказ не досматривать транспорт, в котором находились иконы со взрывчаткой. Более того, машина вообще не проходила таможню. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Транспорт с опасным грузом задержали на пограничном пункте в Псковской области. Предполагают, что его отправила Украина обходными путями, чтобы машина потерялась в потоке. Сам груз шел транзитом через многие страны Евросоюза. В связи с этим возник вопрос о том, как пограничные службы могли закрыть глаза на взрывчатку. Ведь это не только 70 кг пластичного вещества, но и электродетонаторы, а также части к РПГ-7.

Как объяснил Климов, в ЕС нет отдельных таможенных пунктов: только единое таможенное пространство. Есть вероятность, что пропуск был случайным. Однако в нынешних реалиях в такое верится с трудом.

«Груз везли через Румынию, хотя быстрее было бы через Польшу. Возможно, украинцы рассчитывали, что так у машины со взрывчаткой больше шансов потеряться в потоке других автомобилей. Страны ЕС, видимо, поддались на игру спецслужб НАТО. Наверняка они получили команду не досматривать машину», — объяснил Климов.

Сенатор предполагает, что подобные попытки совершения террористических атак будут продолжаться.

Напомним, что ФСБ задержала груз со взрывчаткой в 27 иконах на погранпункте. Оперативники обезвредили груз и безопасно извлекли из авто. Все это везли через Евросоюз. Отправители, как полагают, на Украине.