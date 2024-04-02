ФСБ: 27 взрывных устройств пытались провезти в иконах с Украины через Евросоюз

В иконах, которые перевозили с Украину через Европейский союз, обнаружили 27 взрывных устройств, сообщили РБК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС).

Партию православных икон и церковной утвари с Украины ввозили в Россию. При осмотре икон на пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области (граница с Латвией) в них нашли взрывчатку иностранного производства.

Отмечается, что груз следовал в РФ через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. В ФСБ сообщили, что извлеки из икон 70 килограммов промышленным способом пластичного взрывчатого вещества, а также 91 электродетонатор и части выстрела к ручному противотанковому гранатомету.

Силовиками также был задержан человек, который причастен к перевозке груза. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Максимальное наказание по ней включает в себя лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее мы сообщали, что на территории ЛНР с начала 2024-го года обнаружили 258 взрывоопасных предметов.