Сенатор Косачев: Польша плюнула в лицо солдатам, которые освободили ее от нацизма

Такая гневная реакция от него последовала в ответ на слова польского замглавы МИД о «так называемом «освобождении», которое произошло в 1945 году».

Поляки в очередной раз собрались оценивать ущерб, который им был нанесен Советским Союзом. Об этом сообщил Аркадиуш Мулярчик, представитель МИД Польши. Тогда он и произнес оскорбительные для памяти советских бойцов слова. Член Совета Федерации Константин Косачев возмутился этой фразой. Он напомнил, что на территории Польши похоронено 600 тысяч советских солдат, освобождавших Европу от гитлеровских войск.

«Это откровенный плевок в лицо всем тем, кто ценою своей жизни освобождал Польшу от нацистов», - написал он в своем микроблоге.

Затем сенатор предложил Мулярчику попробовать оценить все эти сотни тысяч жизней, которые были отданы освободителями.