Сенатор Мурог перечислил положенные российским пенсионерам льготы

Среди прочего, как отметил собеседник журналистов, в России пенсионеры имеют право не платить налог на имущество физических лиц за один объект каждого вида: квартиру или комнату, жилой дом или его часть, гараж, машино-место, а также хозяйственное строение площадью до 50 квадратных метров на дачном участке, как заявил Мурог.

По земельному налогу пенсионеры в России могут вычесть из налогооблагаемой базы шесть соток, что составляет 600 квадратных метров от площади одного участка, уточнил законодатель.

«Пенсии — государственные, трудовые и накопительные — полностью освобождены от НДФЛ. В то же время льготы по транспортному налогу определяют региональные власти. В некоторых субъектах пенсионеры не платят налог или получают скидку на автомобили мощностью до 100–150 л. с.», — отметил он.

Пенсионеры, которые раньше платили НДФЛ и уже не работают, могут воспользоваться имущественным вычетом при покупке жилья или оформлении ипотеки за последние четыре года, сообщил Мурог.

«Максимум 260 тыс. рублей (13% от 2 млн рублей) на расходы плюс 390 тыс. рублей (13% от 3 млн рублей) на проценты. Работающие пенсионеры используют стандартные вычеты на лечение, образование и иные расходы при наличии налогооблагаемого дохода», — заметил он.

Сенатор подытожил, что граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже имущества, если оно находилось в собственности не менее трёх или пяти лет.

