Сенатор попросил Роскомнадзор заблокировать нарушающие закон VPN-сервисы

Сенатор Артем Шейкин направил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову обращение с просьбой провести проверку VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Шейкин предлагает проверить сервисы, размещенные в магазине приложений Rustore. Об этом сообщили РИА Новости .

Сенатор напомнил, что VPN-сервисы должны соблюдать законодательство РФ, и в частности, не должны содействовать россиянам в предоставлении доступа к сайтам, заблокированным на территории государства. Шейкин заявил, что при зафиксированном случае несоблюдения закона, сервисы должны быть заблокированы и удалены с RuStore.

Он также подчеркнул, что российский магазин приложений предлагает пользователям к установке более сотни VPN-сервисов, которые можно свободно использовать. Несмотря на это, RuStore является предустановленным продуктом в смартфонах, реализуемых на территории РФ.