Сенатор потребовал обнародовать обстоятельства обнаружения кокаина в Белом доме

Сенатор от республиканцев потребовал Секретную службу США обнародовать информацию об обнаружении кокаина в Белом доме. Об этом рассказало РИА Новости .

Том Коттон обратился к Кимберли Читл с требованием рассказать подробности обнаружения психотропного вещества в Белом доме в прошедшее воскресенье. По его словам, Секретная служба еще не сообщила, где именно был найден кокаин, пока известно, что вещество нашли в западном крыле здания. Сенатор хочет узнать, были ли наркотики найдены в помещении, где происходит обмен секретной информацией.

Также политик потребовал главу ведомства дать ответ на еще ряд вопросов, касающихся этого происшествия. Коттон заинтересовался, кто не подвергался проверкам, сколько раз ведомство находило в здании наркотики.