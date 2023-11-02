Две трети жителей Соединенных Штатов выступают за прекращение огня в секторе Газа. Но Белый дом не желает прислушиваться к такому мнению.

Алексей Пушков привел сведения из недавно проведенного в США социологического опроса. Судя по нему, 66% жителей Америки хотят прекращения огня на Ближнем Востоке. Среди некоторых групп населения, например, приверженцев Демократической партии, эта цифра еще выше. Она доходит до 80%.

«Но администрация Байдена — против. Администрация Байдена может стать жертвой своей политики в отношении Украины и сектора Газа», - указал он в своем микроблоге.

Из-за того, что нынешний президент не прислушивается к мнению большинства американцев, он может проиграть выборы, которые будут проходить в следующем году.