Сенатор Совфеда от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11
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Сенатор от Новгородской области в Совете Федерации Елена Писарева попала в автомобильную аварию на федеральной трассе М11 «Нева». Об этом сама политик сообщила в своем аккаунте в соцсетях.
По словам Писаревой, ДТП произошло, когда в пятницу, 29 декабря, когда она возвращалась в свой регион из командировки в Москву.
«Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!» - написала Писарева.
Подробностей обстоятельств автоаварии сенатор не привела.