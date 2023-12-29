Сенатор Совфеда от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11

Общество

Фото: [© РИА Новости]

Сенатор от Новгородской области в Совете Федерации Елена Писарева попала в автомобильную аварию на федеральной трассе М11 «Нева». Об этом сама политик сообщила в своем аккаунте в соцсетях.

По словам Писаревой, ДТП произошло, когда в пятницу, 29 декабря, когда она возвращалась в свой регион из командировки в Москву.

«Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!» - написала Писарева.

Подробностей обстоятельств автоаварии сенатор не привела.

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