Сенатор Цеков выразил надежду, что Запад поможет в расследовании терактов в России

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что страны Запада должны отреагировать на запрос Генпрокуратуры РФ о расследовании терактов, так как борьба с терроризмом — это «общая задача всех стран».

Генеральная прокуратура РФ направила в адрес властей ряда стран обращение о расследовании террористических актов, преимущественно тех, что произошли на российской территории. Просьбу о содействии получили в Америке, Франции и Германии, а также на Кипре. Надежды на то, что западные страны хоть как-то помогут в этом вопросы, невероятно малы. По словам Цекова, Запад неохотно идет на встречу РФ, особенно последнее время.

«Общая задача всех стран — бороться с терроризмом как таковым, поэтому сам по себе факт обращения — это правильно. Как отреагируют эти страны? Надеюсь, что они отреагируют на это обращение положительно», — отметил парламентарий.

Речь не только «Крокусе», но и подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Как подчеркнул сенатор, важнее, чтобы Запад хоть как-то ответил на запрос из России и конкретизировал свою позицию.

Напомним, 22 марта произошел теракт в Подмосковье. В концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные мужчины, которые открыли огонь по людям. Они также подожгли зал, помешав многим эвакуироваться. Результатом этой атаки стала смерть 144 человек. Многие пострадавшие до сих пор в больницах. Вероятные исполнители и их пособники были задержаны и арестованы.

Ранее сообщалось, что следы теракта в «Крокусе» ведут к Киеву.