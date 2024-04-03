Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к Киеву

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, которые реализовывали его под кураторством США.

Об этом он заявил во время своего выступления на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, которая проходит в Казахстане.

Патрушев отметил, что Россию пытаются убедить в том, что теракт организовал ИГИЛ*, а не киевский режим. По его словам, Москве предстоит выяснить правду, а также определить, кто спонсировал это преступление.

«Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — сказал Патрушев.

Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта. В этот день в концертном зале «Крокус Сити Холл» было запланировано выступление группы «Пикник». Вечером группа вооруженных лиц ворвалась в здание и начала стрелять по посетителям сначала в холле, а после — в помещении со сценой. Террористы устроили пожар, в результате чего концертный зал полностью выгорел, а крыша обрушилась.

В этот же день глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые могут быть причастны к теракту.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что США предупреждали Россию о возможность теракте за две недели до трагедии в Красногорске.

*признана в России запрещенной террористической организацией