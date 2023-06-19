Сенатор Цеков заявил о том, что НАТО сейчас размышляет о резком усилении выпуска всех видов вооружения

Ранее Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил, что все склады с оружием и боеприпасами уже опустошены. Его слова прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам, беседуя с RT

По мнению Цекова, такое заявление говорит не только о возникновении определенных сложностей с собственным оружием, но и с его поставкой для Вооруженных сил Украины. Он также заверил, что это не означает прекращение помощи украинским войскам со стороны Североатлантического альянса.

Сергей Цеков даже более, чем уверен, что НАТО продолжит изготавливать вооружение и отправлять в зону боевых действий. А заявление Столтенберга об опустошении складов служит лишь дополнительным признанием вовлеченности в конфликт.