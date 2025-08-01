Сенатор Уоррен опрокинула стол и упала при голосовании против поставок вооружений в Израиль

В ходе голосования по вопросу о поставках оружия в Израиль, которое проходило в сенате, сенатор-демократ Элизабет Уоррен поскользнулась и упала. Об этом передает телеканал Fox News.

В видео, которое транслирует американский телеканал, можно увидеть, как Уоррен пыталась взобраться на стол, но не смогла удержаться и упала вместе со столом.

«Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс, упала во время голосования в сенате», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сенаторы-республиканцы, среди которых были Тед Круз и Сьюзан Коллинз, помогли ей встать на ноги.

О состоянии сенатора после происшествия не сообщается.

Ранее сообщалось, что комитет сената Соединенных Штатов Америки по бюджетным ассигнованиям сообщил о своем решении одобрить выделение Украине финансовой помощи в размере 800 млн долларов в 2026 году.