Сенаторы поддержали запрет на вылов китов и дельфинов в развлекательных целях

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий вылов китов и дельфинов для цирков и других развлекательных учреждений.

Вылов животных для учебных целей допускается только с разрешения правительственной комиссии.

Пополнять цирки и дельфинарии предлагается за счет животных, рожденных в неволе.

Авторы законопроекта напомнили инцидент с «китовой тюрьмой», когда в октябре 2018 года было обнаружено, что в бухте в Приморском крае в жестоких условиях содержались 11 косаток и 90 белух. Они были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Также законодатели напомнили, что по морально-этическим соображениям дельфинарии запрещены в 19 европейских странах.

В декабре 2021 года Владимир Путин подписал закон о запрете промышленного лова всех видов дельфинов и китов.