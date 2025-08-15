Сэндвич вместо аргумента? Как брошенный в полицейского бутерброд стоил специалисту из Минюста США карьеры

В Вашингтоне задержали сотрудника Минюста США, бросившего в сотрудника полиции сэндвич. После этого чиновника уволили из ведомства. Об инциденте сообщила генпрокурор Пэм Бонди, Ее слова передает The Washington Post (WP).

Она подчеркнула, что никто не будет работать в этой администрации, демонстрируя неуважение к правительству США и правоохранительным органам.

37-летний Данн был специалистом по международным отношениям в уголовном отделе Минюста. Он был арестован за то, что подошел к сотрудникам Таможенно-пограничной службы США в Вашингтоне, ткнул пальцем одному из них в лицо, назвал его фашистом и бросил в него сэндвич.

