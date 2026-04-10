Seneamin у Малахова: зачем известный блогер из ХМАО променял гаджеты на молитву и крестился в Валаамском монастыре

Известный блогер-миллионник из Ханты-Мансийского автономного округа Арсений Бардаш, выступающий под псевдонимом Seneamin, стал гостем программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», вышедшей в эфир 9 апреля. В студии югорчанин откровенно поведал, что побудило его принять участие в необычном православном реалити-шоу «Монастыринг», где он на время отказался от привычной цифровой жизни.

В рамках проекта блогер поселился в Валаамском монастыре, где наравне с послушниками трудился, молился и общался со священнослужителями. Одним из самых ярких моментов для него стало окунание в ледяную реку и последующее крещение. По словам самого Арсения, на этот шаг его подтолкнули высшие силы, и произошедшие перемены оказались колоссальными.

«Я поменялся. Вышел другим человеком. Все как будто с чистого листа началось», — поделился блогер с ведущим и зрителями.

Напомним, что «Монастыринг» — телепроект 2025 года, в котором популярные блогеры-миллионники проходят путь духовной перезагрузки, погружаясь в суровый монастырский быт без гаджетов и привычных удобств. Шоу ставит своей целью показать, как жизнь в стенах обители, наполненная молитвой и физическим трудом, способна изменить внутренний мир современного молодого человека.