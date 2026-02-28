Сенсация для туристов: Индия открывает для россиян остров, где живут дикари

Власти Индии одобрили программу развития острова Большой Никобар, который десятилетиями был закрыт для посторонних. Уже в ближайшее время российские путешественники смогут увидеть уникальные племена, однако проект уже столкнулся с критикой экологов, пишет Новосвят .

Национальный экологический трибунал Индии дал зеленый свет амбициозному плану развития острова Большой Никобар, который долгое время оставался закрытой территорией. Решение властей открывает дорогу для массового туризма на участок суши, где обитают племена, живущие по законам первобытнообщинного строя.

Согласно утвержденной программе, на острове развернется масштабное строительство. Планы включают возведение международного аэропорта, создание крупного контейнерного порта, а также размещение военной базы. По прогнозам, новый логистический и транспортный хаб в акватории Индийского океана сможет ежегодно принимать до одного миллиона гостей.

До настоящего момента попасть на Большой Никобар могли лишь ограниченные категории лиц: представители вооруженных сил, государственные служащие и ученые-исследователи. Обычным туристам, включая россиян, вход на территорию был воспрещен.

Однако инициатива правительства вызывает серьезные опасения у защитников окружающей среды и антропологов. Противники проекта предупреждают: активное вторжение современной цивилизации способно нанести непоправимый урон и полностью разрушить уникальный уклад жизни аборигенов, веками существовавших в изоляции от внешнего мира. Несмотря на протесты, остров готовится к смене своего статуса и открытию дверей для иностранцев.