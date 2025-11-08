Сенсация на смерти: музей объявил о кончине известного художника, но он «воскрес»

Государственный музей «Либеров-центр» в Омске оказался в неловкой ситуации, опубликовав официальный некролог о кончине 74-летнего скульптора Виктора Костенко, автора известных городских памятников, включая монумент «Летчик и техник» у местного аэропорта. Как пишет LIFE , мастер был жив и здоров, о чем написал в комментариях соцсети.

Публикация вызвала волну возмущения среди культурной общественности, требовавшей привлечь к ответственности автора, не проверившего информацию элементарным телефонным звонком. Однако ближе к вечеру в комментариях под некрологом появился сам «усопший» — Виктор Костенко продемонстрировал поразительное самообладание и чувство юмора.

«Слава богу, жив здоров, привет автору статьи, не каждому в этой жизни дано прочитать о себе слова о безвременном уходе!» — написал Костенко.

Вместо гневной реакции Костенко с иронией отметил, что текст получился качественным, хотя и несколько преждевременным.

