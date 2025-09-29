Женщина рассказала о загробном мире после двухминутной остановки сердца

В возрасте 21 года женщина попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего у нее произошла остановка сердца продолжительностью 2,5 минуты.

По словам американки, в момент клинической смерти она ощутила, как покидает свое физическое тело, находившееся на операционном столе. Ей явилось видение светлых существ, располагавшихся позади хирургической бригады.

Женщина рассказала, что эти сущности состояли из серебристо-белого, золотого, желтого и синего цветов. В так называемом загробном мире она встретила своего умершего деда, а также вступила в контакт с богом.

По ее словам, бог сообщил ей, что ее настоящее призвание заключается в преподавательской деятельности.

После успешной реанимации и возвращения к жизни женщина кардинально изменила свои взгляды, уверовала в бога и действительно стала работать учительницей.

