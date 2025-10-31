Сенсационное признание Лукашенко: Протасевич оказался сотрудником разведки Белоруссии

Александр Лукашенко представил новую, неожиданную версию событий вокруг задержания экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, заявив, что тот на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Это заявление прозвучало в ходе его рассуждений о попытках Запада оказать давление на Минск, где история с Протасевичем стала одним из самых громких поводов для санкций.

По словам главы государства, задерживать Протасевича изначально не планировалось. Он рассказал, что молодой человек якобы работал под прикрытием в оппозиционной среде, ездил в Грецию для доклада разведчикам и получения новых заданий, а затем возвращался обратно. Лукашенко также задался вопросом, почему самолет, летевший в Вильнюс и уже находившийся над ним, вдруг развернулся и приземлился в Минске после анонимного звонка о бомбе. Именно это, по его словам, вынудило его отдать приказ о проведении операции по задержанию своего же агента.

В заключение белорусский лидер подчеркнул — санкции против «Белавиа» были введены несправедливо, поскольку власти задерживали не оппозиционера, а собственного сотрудника спецслужб. Эта версия полностью меняет взгляд на одно из самых резонансных событий последних лет.

