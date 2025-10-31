Сенсационное признание Лукашенко: Протасевич оказался сотрудником разведки Белоруссии
Лукашенко назвал Романа Протасевича сотрудником разведки
Фото: [Александр Лукашенко/Медиасток.рф]
Александр Лукашенко сделал сенсационное заявление, назвав бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича сотрудником белорусской разведки. По словам президента, нашумевшее задержание после посадки самолета Ryanair было специальной операцией. Об этом пишет «Белта».
Александр Лукашенко представил новую, неожиданную версию событий вокруг задержания экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, заявив, что тот на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Это заявление прозвучало в ходе его рассуждений о попытках Запада оказать давление на Минск, где история с Протасевичем стала одним из самых громких поводов для санкций.
По словам главы государства, задерживать Протасевича изначально не планировалось. Он рассказал, что молодой человек якобы работал под прикрытием в оппозиционной среде, ездил в Грецию для доклада разведчикам и получения новых заданий, а затем возвращался обратно. Лукашенко также задался вопросом, почему самолет, летевший в Вильнюс и уже находившийся над ним, вдруг развернулся и приземлился в Минске после анонимного звонка о бомбе. Именно это, по его словам, вынудило его отдать приказ о проведении операции по задержанию своего же агента.
В заключение белорусский лидер подчеркнул — санкции против «Белавиа» были введены несправедливо, поскольку власти задерживали не оппозиционера, а собственного сотрудника спецслужб. Эта версия полностью меняет взгляд на одно из самых резонансных событий последних лет.
Ранее Лукашенко назвал Лаврова старым знакомым на конференции в Минске.