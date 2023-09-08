Сенатор Двойных принял участие в выборах Московской области

«Мое мнение такое: выборы — это важный шаг для людей, которые привыкли чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг них. Важно и для людей, которые готовы участвовать вместе с городом, регионом, страной в организации позитивных перемен. Если старшее поколение предпочитает консервативное голосование, то многие мои знакомые и молодежь выбирает электронное. И, наверно, это следующий шаг в развитии этой процедуры», — отметил сенатор.