Сенатор Двойных принял участие в выборах Московской области
Фото: [Н. Надточая]
Сенатор Александр Двойных принял участие в выборах Московской области. Он отдал свой голос в городском округе Домодедово, который ранее возглавлял.
«Мое мнение такое: выборы — это важный шаг для людей, которые привыкли чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг них. Важно и для людей, которые готовы участвовать вместе с городом, регионом, страной в организации позитивных перемен. Если старшее поколение предпочитает консервативное голосование, то многие мои знакомые и молодежь выбирает электронное. И, наверно, это следующий шаг в развитии этой процедуры», — отметил сенатор.
Двойных добавил, что политика может стать близкой и интересной для каждого гражданина.
Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.