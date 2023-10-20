Сербия экстрадировала в Россию стоматолога с купленным дипломом

Гражданин РФ Дмитрий Святковский, купивший диплом о получении образования врача-стоматолога, и собиравшийся получить соцвыплату в размере одного миллиона рублей, был экстрадирован из Сербии в РФ. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

Согласно данным отечественного ведомства, Святковский приобрел диплом 6 лет назад и попытался с ним устроиться в больницу Вологодской области. Он также планировал участвовать в социальной программе «Земский доктор» для получения одного миллиона рублей. Планы Святковского были раскрыты больничной администрацией, и в последствии, он был осужден на 1 год и 8 месяцев с условным испытательным сроком в 2 года. Святковский бежал за границу, нарушив условия срока, из-за чего позже и был объявлен в международный розыск.

Святковского осудили за подделку документов и подготовку к мошенничеству. Спустя год после задержания в Сербии, 20 октября он был передан в сербском аэропорту российским правоохранителям для последующей экстрадиции на родину.