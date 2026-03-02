Сердечный приговор: кардиолог перечисли самые доступные продукты для здорового сердца

Врач из Уфы объяснил, почему чеснок не чистит сосуды, а мед не улучшает кровоснабжение сердца. Специалист призвал не заменять традиционную терапию травами и предупредил о серьезных рисках для здоровья, пишет Ufa1 .

Уфимский кардиохирург Роман Рисберг дал оценку эффективности народных средств в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор медицинских наук, выполнивший тысячи операций на сердце, разобрал самые популярные мифы о «натуральных лекарствах» и объяснил, почему они могут быть опасны.

Профессор кафедры хирургии БГМУ и практикующий специалист Республиканского кардиоцентра заявил, что тысячелистник не способен нормализовать работу сердца при серьезных патологиях. По словам врача, субъективное облегчение не снижает риск инфаркта, который может развиваться бессимптомно.

Говоря о валериане при сердцебиении, хирург уточнил, что она помогает только при стрессе. Если же у человека фибрилляция предсердий, отсутствие специальных препаратов (антикоагулянтов) каждый день повышает вероятность инсульта. Свекла может немного понизить давление, но не заменит полноценную терапию. Рисберг предупредил, что ландыш содержит опасные вещества: его передозировка способна спровоцировать тяжелую аритмию.

Наиболее живучим мифом кардиолог назвал «чистку сосудов» чесноком. Он пояснил, что артерии — это не трубы с налетом, а атеросклеротическая бляшка имеет сложную структуру. Чеснок может незначительно уменьшить холестерин, но он не влияет на размер бляшек и не снижает риск инфаркта, в отличие от статинов.

Врач подчеркнул, что фраза «восстановить кровообращение» — это лишь маркетинговый ход. Боярышник не фигурирует в международных рекомендациях как основное лечение, а сердечную недостаточность купируют препаратами, продлевающими жизнь. Настои вереска бесполезны при аритмии, так как не воздействуют на электрическую активность миокарда.

Комментируя питание после инфаркта, Рисберг отметил, что соки не входят в клинические рекомендации, а избыток сахара лишь усиливает риски. Мед не улучшает коронарный кровоток, а при метаболическом синдроме ускоряет атеросклероз. Что касается красного вина, концентрация полезного ресвератрола в нем слишком мала, зато алкоголь повышает давление и вызывает аритмию.

Главную опасность специалист видит в убеждении, что натуральное безопаснее таблеток. Лекарства проходят масштабные испытания, а отказ от них при гипертонии или ишемии гарантированно ведет к инфарктам и инсультам. Сердце, резюмировал врач, подчиняется законам физиологии, а не легендам.