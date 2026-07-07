Сердце давало сбои из-за гигантской опухоли: что врачи нашли в животе у 35 летней женщины Воронежа

Хирурги областного онкоцентра спасли 35-летнюю женщину, страдавшую от новообразования, которое провоцировало сбои в работе сердца. После успешной операции пациентка вернулась к нормальной жизни, пишет KP.RU.

Симптомы, скрывавшие опасную патологию

35-летняя жительница Воронежа обратилась за медицинской помощью после полугодовых жалоб на вздутие живота и участившиеся перебои в сердечном ритме. Пациентка отметила, что сбои в работе сердца впервые появились около года назад. В последнее время приступы стали настолько частыми, что их могли спровоцировать обычные повседневные действия: прием пищи, гигиенические процедуры или физическая активность в виде подъема по лестнице.

Диагностика и хирургическое вмешательство

Комплексное обследование, включающее ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости, а также эхокардиографию, выявило в брюшной полости огромное новообразование, которое перекрывало обзор внутренних органов. Проведенная магнитно-резонансная томография уточнила локализацию патологии, подтвердив, что опухоль поразила оба яичника. После необходимой подготовки женщину прооперировали в областном онкоцентре.

Результаты операции и рекомендации врачей

Онколог с 40-летним стажем Лилия Воронина сообщила, что хирурги успешно извлекли новообразование общим весом более 5 кг. Гистологический анализ подтвердил доброкачественный характер опухоли. Спустя восемь дней после вмешательства женщину выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Специалисты онкоцентра подчеркнули, что данный случай был запущенным, и призвали население регулярно проходить диспансеризацию, которая позволяет своевременно выявлять опасные заболевания.