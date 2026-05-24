Сердце не бьется и кровь застыла: вся правда о самом пугающем расстройстве психики

Врачи объяснили природу редкого синдрома Котара, при котором пациенты уверены в отсутствии у них органов и требуют похорон. Расстройство возникает из-за разрыва связей между сознанием и эмоциями, пишут Хибины.ру.

Грани нигилистического бреда: природа и проявления синдрома Котара

В клинической психиатрии существует ряд редких патологий, коренным образом меняющих восприятие человеческого «Я». Одним из наиболее тяжелых и парадоксальных феноменов является синдром Котара (также известный как бред Котара или нигилистический бред). Пациенты, подверженные этому расстройству, глубоко убеждены в том, что они уже умерли, превратились в призраков, лишились внутренних органов или вовсе не существуют. В редких случаях бред трансформируется в идею ложного бессмертия, воспринимаемого человеком как вечное проклятие.

История открытия и механизмы разрыва между разумом и телом

Впервые данное психопатологическое состояние детально описал французский невролог и психиатр Жюль Котар в 1880 году. В рамках своих лекций в Париже он представил клинический случай пациентки (известной в медицинских трудах под псевдонимом «мадемуазель X»), которая категорически отрицала существование Бога, дьявола, а также нескольких частей собственного тела. Женщина была абсолютно уверена, что находится в состоянии перманентной физической смерти, не нуждается в пище и требовала немедленного погребения.

С современной точки зрения синдром Котара не является самостоятельным заболеванием по Международной классификации болезней (МКБ). Это специфический клинический синдром, развивающийся на фоне тяжелых эндогенных психозов, шизофрении, тяжелой инволюционной депрессии или органических поражений головного мозга (например, после инсультов, тяжелых черепно-мозговых травм или при прогрессировании деменции).

Нейробиологическая основа расстройства кроется в глубоком нарушении связей между зонами мозга, отвечающими за распознавание лиц и объектов (включая собственное тело), и амигдалой (миндалевидным телом), которая генерирует эмоциональный отклик. В результате человек видит свои руки, слышит свой голос, но ментально не ощущает к ним никакой эмоциональной привязки. Возникает феномен тотальной деперсонализации, который сознание интерпретирует единственно доступным логическим путем: «Если я ничего не чувствую, значит, меня больше нет».