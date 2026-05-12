Сердце не билось полчаса, а она видела рай: откровения хирурга, упавшей в водопад

Американский хирург-ортопед Мэри Нил пережила клиническую смерть, которая длилась почти полчаса, и теперь утверждает, что побывала в ином мире. Трагический случай, о котором пишет The Irish Mirror , произошел во время поездки в Чили. Во время спуска на байдарках женщина упала у водопада и оказалась в ледяной воде, где провела без доступа кислорода около 24 минут. Сердце не билось почти 30 минут, но врачам удалось вернуть пациентку к жизни.

По словам Нил, в момент остановки сердца она испытала ощущения, которые описывает как переход в иную реальность. Тот мир, рассказала она, отличался двумя вещами — бесконечной любовью и неописуемой красотой.

Более того, женщина утверждает, что ей был показан некий список задач, обязательных к выполнению после возвращения в тело. Деталей, касающихся других людей из этого перечня, она раскрывать не стала. Нил также заявила, что получила информацию о судьбе собственного сына, однако ограничилась лишь замечанием, что его жизненный путь был заранее определен.