«Сердце не будет ждать». С 2026 года сроки диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по ОМС сократят в два раза

С 2026 года в России вступают в силу новые правила оказания медицинской помощи по ОМС для пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания.

Согласно утвержденным правительством поправкам, сроки ожидания ключевых этапов диагностики и лечения будут существенно сокращены, приравняв эти заболевания к онкологическим по приоритетности.

Теперь максимальное время ожидания консультации узкого специалиста сократится с двух недель до трех рабочих дней. На полную диагностику отводится не более 7 дней вместо прежних 14. Срок начала специализированного лечения (с момента выдачи направления на госпитализацию) также уменьшен вдвое — до 7 дней.

Ранее такие же жесткие временные рамки действовали только для помощи онкологическим пациентам. Новый регламент направлен на снижение смертности от болезней сердца и сосудов за счет максимально раннего вмешательства.

Отдельно регламентированы сроки для других видов медпомощи: прием у терапевта — в течение суток, неотложная помощь — до 2 часов, а на проведение стандартных исследований (анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген) отводится до 14 рабочих дней.

Ранее сообщалось о том, что только 42% россиян довольны качеством бесплатного лечения.