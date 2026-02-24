Сердце не выдержало: любимец посетителей амурский тигр Амадей скончался в Петербурге

Ленинградский зоопарк понес тяжелую утрату. 22 февраля на 17-м году жизни скончался амурский тигр Амадей — один из самых любимых посетителями питомцев. О смерти хищника официально сообщили в пресс-службе зоопарка 24 февраля.

Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В пресс-службе пояснили, что в силу солидного возраста у тигра обострились хронические заболевания: дистрофия печени и почек, а также патологии кишечника. В последние годы за ним был организован особый уход, киперы и зоологи проводили регулярную поддерживающую терапию, но спасти хищника не удалось.

Амадей родился 1 октября 2009 года в Новосибирском зверинце, а в декабре 2010-го, еще годовалым котенком, переехал в Петербург. Сотрудники зоопарка запомнили его как пугливого зверя, который поначалу прятался от посетителей. Однако благодаря профессионализму специалистов тигр постепенно освоился и превратился в настоящую звезду — «солидного хищника с невероятно обаятельной и грациозной внешностью».

Посетители любили наблюдать за тем, как Амадей неспешно прогуливается по вольеру или отдыхает на своем любимом месте — крыше укрытия. При этом, как отмечают в зоопарке, до последних дней у него сохранялся сложный характер — гордый, упрямый, непокладистый.

Для коллектива уход Амадея стал настоящей трагедией. Многие сотрудники проработали с ним бок о бок долгие годы, и для них он был не просто животным, а членом семьи.