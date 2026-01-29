Сердце, отданное детям. История Вероники Бусыгиной - учителя, партийца, наставника

В жизни каждого города есть люди, которые становятся его тихим, но мощным стержнем. Их работа не всегда на виду, но ее плоды - в характере нового поколения, в горящих глазах ребят, в крепких традициях и вере в будущее. Именно таким человеком является Вероника Юрьевна Бусыгина - педагог, общественный деятель и наставник.

Вероника Юрьевна - учитель английского языка в гимназии №1 микрорайона Железнодорожный, но ее педагогический талант выходит далеко за рамки учебной программы. На базе общеобразовательного учреждения она курирует одно из самых перспективных направлений современного образования - работу с беспилотными авиационными системами (БПЛА). Площадка для изучения БПЛА была открыта в гимназии в 2024 году в рамках федерального проекта «Беспилотные авиационные системы». Под ее руководством школьники погружаются в мир авиастроения: собирают дроны, осваивают управление и основы программирования, получая востребованные навыки будущего.

Ее общественная деятельность многогранна: с 2016 года она возглавляет штаб местного отделения «ЮНАРМИИ», а с октября 2025 года назначена главным специалистом по организации работы «Движения Первых» в Балашихе. Ее история не про громкие заявления, а про тихую, каждодневную преданность. Преданность своей стране, своему городу и детям.

«У каждого человека есть своя система ценностей - база, которая определяет его поступки. Для меня это принятие моей страны сегодня, уважение к ее истории и вера в будущее». Вероника Юрьевна Бусыгина

Дочь офицера Советской Армии и мать офицера Российской Армии, она воспринимает патриотизм не как абстрактное понятие, а как семейную, живую традицию. Поэтому в 2016 году, едва появилась «ЮНАРМИЯ», она стала инициатором создания первого отряда в Балашихе.

«Мои сопартийцы из «Единой России» сразу поддержали меня. Первая присяга юнармейцев прошла в Музее ПВО. Так началась наша история». Вероника Юрьевна Бусыгина

Под ее руководством юнармейцы Балашихи не просто учатся маршировать. Они учатся работать в команде, побеждать в военно-патриотических играх, таких как «Зарница», постигают историю и тактическую медицину. А с появлением в 2022 году «Движения Первых» Вероника Бусыгина, совмещая две роли, создала уникальную воспитательную среду, где детей учат быть не только лидерами, а учат работать в команде, благодаря военно-патриотическим играм.

«Вот уже два года, как есть проект Балашихинской школьной лиги, который связывает Юнармию и Движение Первых, это «Зарница 2.0». И два года я занимаю активную позицию именно в реализации этого проекта. Нам помогает Ассоциация ветеранов СВО Балашихи под руководством Героя России Ивана Клещерева. Кроме того, в подготовку ребят включились и 1-я армия ПВОПРО, и дивизия Дзержинского, и Академия РВСН». Вероника Юрьевна Бусыгина

В 2024 году Вероника Юрьевна стала победителем Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник - профессионал» , пройдя в финал среди 400 лучших со всей страны.

Особое место в ее деятельности занимает помощь участникам специальной военной операции и их семьям - тема, которая для нее глубоко личная. Ее старший сын - офицер Российской армии. По ее инициативе в гимназии открыта «Парта Героя» имени Героя России Евгения Фадина. Юнармейцы и ученики активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, плетении маскировочных сетей и написании писем солдатам.

«Мы собирали гуманитарную помощь для наших соотечественников в Курске, новых территориях, плетем сети. Мы понимаем, что от нас в тылу зависит то, как ребята будут чувствовать себя там, на передовой. И наша победа, она наша общая». Вероника Юрьевна Бусыгина

Главной своей наградой она считает не титулы, а успехи своих учеников. Ребята из ее первых отрядов теперь сами становятся наставниками. А ее личный вклад - это создание сообщества, где дети учатся быть лидерами, работать в команде и нести ответственность за свою страну.