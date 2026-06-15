Сердце предупреждает о раке за 18 лет: ученые нашли связь между работой сердечной мышцы и онкологией

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что незначительные изменения в структуре и работе сердца могут указывать на повышенный риск развития некоторых видов рака за много лет до постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA) .

Исследователи проанализировали данные более 6 тысяч взрослых людей без сердечно-сосудистых заболеваний. В начале наблюдения участникам провели МРТ сердца, а затем следили за их здоровьем в среднем 18 лет. За это время зарегистрировали 790 случаев рака, включая рак молочной железы, кишечника, легких и предстательной железы.

Оказалось, что некоторые ранние изменения в сердце были связаны с более высоким риском онкологии в будущем. Увеличение массы сердечной мышцы чаще наблюдалось у людей, у которых впоследствии развивался рак молочной железы. Снижение функции левого предсердия оказалось связано с повышенным риском колоректального рака.

Авторы подчеркнули, что обнаруженная связь не означает, будто изменения в сердце вызывают рак. Однако результаты указывают на существование общих биологических механизмов, лежащих в основе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ученые полагают, что данные МРТ сердца могут помогать выявлять людей с повышенным риском рака задолго до появления первых симптомов.